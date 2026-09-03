Verso Inter-Napoli, ultime di formazione Sky: tre possibili cambi, ballottaggio in mediana

Verso Inter-Napoli, ultime di formazione Sky: tre possibili cambi, ballottaggio in medianaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:30Notizie
di Pierpaolo Matrone
Sommario: Massimiliano Allegri deve scegliere il sostituto di McTominay per Inter-Napoli. Ballottaggio aperto tra De Bruyne e Vergara.

Il grande dubbio di formazione del Napoli in vista della sfida contro l'Inter riguarda il sostituto di Scott McTominay. Secondo Sky Sport, il ballottaggio tra Kevin De Bruyne e Antonio Vergara resta completamente aperto. Francesco Modugno, intervenuto da Castel Volturno, ha spiegato: "Di uno come De Bruyne nella partita con l'Inter quasi si sente il bisogno per l'importanza della partita e il valore dell'avversario. Ma c'è anche Vergara da tenere in considerazione". Saranno dunque decisive le ultime valutazioni di Massimiliano Allegri.

Inter-Napoli, Alisson Santos e Spinazzola verso una maglia da titolare

Per il resto, le indicazioni dell'emittente satellirare avvicinano l'undici iniziale del Napoli più alla formazione vista contro il Genoa che a quella schierata nella sconfitta col Como. Sulla fascia offensiva Alisson Santos è favorito su Noa Lang, mentre sulla corsia difensiva Leonardo Spinazzola parte davanti a Mathias Olivera. Nessun altro cambiamento previsto: Allegri dovrebbe confermare tutti gli altri titolari.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne/Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos