Verso Inter-Napoli, ultime di formazione Sky: tre possibili cambi, ballottaggio in mediana
Il grande dubbio di formazione del Napoli in vista della sfida contro l'Inter riguarda il sostituto di Scott McTominay. Secondo Sky Sport, il ballottaggio tra Kevin De Bruyne e Antonio Vergara resta completamente aperto. Francesco Modugno, intervenuto da Castel Volturno, ha spiegato: "Di uno come De Bruyne nella partita con l'Inter quasi si sente il bisogno per l'importanza della partita e il valore dell'avversario. Ma c'è anche Vergara da tenere in considerazione". Saranno dunque decisive le ultime valutazioni di Massimiliano Allegri.
Inter-Napoli, Alisson Santos e Spinazzola verso una maglia da titolare
Per il resto, le indicazioni dell'emittente satellirare avvicinano l'undici iniziale del Napoli più alla formazione vista contro il Genoa che a quella schierata nella sconfitta col Como. Sulla fascia offensiva Alisson Santos è favorito su Noa Lang, mentre sulla corsia difensiva Leonardo Spinazzola parte davanti a Mathias Olivera. Nessun altro cambiamento previsto: Allegri dovrebbe confermare tutti gli altri titolari.
NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne/Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos
Serie A Enilive 2026-2027
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