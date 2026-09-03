"Sali, segui azione!", De Bruyne richiama Lucca con il Como: il retroscena

vedi letture

La trasmissione Bordocam di DAZN ha raccontato anche un episodio avvenuto nel secondo tempo della sfida, con Kevin De Bruyne protagonista di un richiamo rivolto a Lorenzo Lucca. Il centrocampista belga aveva provato a cercare l’attaccante in area di rigore, ma Lucca non aveva seguito l’azione, non accompagnando lo sviluppo della manovra offensiva. Un movimento che non è sfuggito a De Bruyne, sempre molto attento alle dinamiche della squadra e ai movimenti dei compagni.

De Bruyne richiama Lucca: “Sali e seguimi”

Dopo essersi accorto della mancata partecipazione dell’attaccante, De Bruyne ha quindi richiamato Lucca direttamente in campo, chiedendogli di alzarsi di più e di seguire l’azione. Un’indicazione semplice ma significativa, che racconta la personalità del belga e la sua attenzione nel cercare di mantenere la squadra corta e coinvolgere tutti i giocatori nello sviluppo della manovra offensiva. L’episodio ripreso e raccontato da Bordocam evidenzia inoltre la volontà di De Bruyne di dialogare con i compagni e correggere immediatamente determinate situazioni di gioco. Un dettaglio emerso durante la partita che testimonia anche l’importanza dell’ex Manchester City nella gestione dei momenti della gara.