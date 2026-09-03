Divieto di trasferta per Napoli-Bologna? Decisione rinviata al Casms: il motivo
Novità in vista di Napoli-Bologna, gara valida per la quarta giornata di Serie A e in programma domenica 13 settembre alle ore 18 al Maradona. L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dopo aver esaminato le segnalazioni pervenute dalla Questura di Napoli, ha rinviato la questione alle valutazioni del CASMS, che dovrà individuare eventuali adeguate misure di rigore per la partita.
Napoli-Bologna, attesa per la decisione sui tifosi rossoblù
In attesa del provvedimento definitivo, l'Osservatorio ha invitato la Lega Serie A a interessare Napoli e Bologna affinché non venga avviata la vendita dei tagliandi per il settore ospiti. Saranno dunque CASMS e Prefettura a stabilire se i tifosi del Bologna residenti in Emilia-Romagna potranno partecipare alla trasferta e accedere al settore ospiti del Maradona. Fino alla decisione definitiva, la vendita resterà sospesa.
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