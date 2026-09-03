Ufficiale
Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Allegri
Proseguono i lavori del Napoli verso l'Inter. Nella seduta mattutina gli azzurri hanno svolto riscaldamento e lavoro tecnico-tattico.
Meno due a Inter-Napoli e il Napoli continua a lavorare a Castel Volturno. Di seguito il report ufficiale della seduta odierna pubblicato dalla società: "Il Napoli prosegue gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del match di sabato pomeriggio contro l'Inter. Nella seduta mattutina gli azzurri hanno svolto riscaldamento e lavoro tecnico-tattico".
Infortunio per Giovane
Il club azzurro ha inoltre comunicato l'indisponibilità di Giovane Santana per le prossime partite: "Questa mattina Giovane è stato sottoposto, presso la Casa di Cura Villa Stuart, a intervento di correzione per ernia inguinale. Il calciatore tornerà disponibile dopo la sosta".
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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