Ufficiale Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Allegri

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Proseguono i lavori del Napoli verso l'Inter. Nella seduta mattutina gli azzurri hanno svolto riscaldamento e lavoro tecnico-tattico.

Meno due a Inter-Napoli e il Napoli continua a lavorare a Castel Volturno. Di seguito il report ufficiale della seduta odierna pubblicato dalla società: "Il Napoli prosegue gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del match di sabato pomeriggio contro l'Inter. Nella seduta mattutina gli azzurri hanno svolto riscaldamento e lavoro tecnico-tattico".

Infortunio per Giovane

Il club azzurro ha inoltre comunicato l'indisponibilità di Giovane Santana per le prossime partite: "Questa mattina Giovane è stato sottoposto, presso la Casa di Cura Villa Stuart, a intervento di correzione per ernia inguinale. Il calciatore tornerà disponibile dopo la sosta".