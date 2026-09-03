A Castel Volturno clima sereno: Allegri tranquillo e non fa drammi dopo il ko col Como

vedi letture

C'è la consapevolezza di una squadra che sta crescendo, di un percorso. Il Napoli non sta esprimendo tutto il suo potenziale, ma Allegri è tranquillo

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto da Castel Volturno ai microfoni dell'emittente satellitare, proiettandosi a Inter-Napoli di sabato: "Ci sono delle riflessioni e delle considerazioni da fare per quanto riguarda la formazione. A Castel Volturno c'è grande serenità, non si sente nessuno in un periodo delicato. C'è la consapevolezza di una squadra che sta crescendo, di un percorso da fare. Il Napoli non sta esprimendo tutto il suo potenziale, ma Allegri è tranquillo, pensa sia parte del percorso.

Quindi il ballottaggio è aperto. Sta cercando di trovare la forma Badiashile in difesa, ma giocheranno ancora Rrahmani e Rafa Marin. "Di uno come De Bruyne nella partita con l'Inter quasi si sente il bisogno per l'importanza della partita e il valore dell'avversario. Ma c'è anche Vergara da tenere in considerazione".