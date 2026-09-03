"Che barbecue!", "C'è cooling break?": le frasi dei giocatori per il caldo di domenica

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La trasmissione Bordocam di DAZN ha raccontato Napoli-Como attraverso immagini inedite e dettagli catturati a bordocampo, mostrando anche quanto il gran caldo abbia condizionato la sfida. Le alte temperature sono state infatti uno degli argomenti più discussi dai protagonisti durante la partita. Politano, particolarmente intimorito dal clima, ha chiesto informazioni sulla possibilità di effettuare il cooling break all'arbitro nel tunnel che portava al campo, mentre anche dalla panchina e dall’area tecnica arrivavano commenti sulle condizioni ambientali. Un aspetto che ha accompagnato la gara dall’inizio alla fine e che ha reso ancora più complicata la gestione delle energie.

Fabregas e Manna parlano del campo, De Bruyne ironizza

Il caldo non è stato però l’unico tema emerso dalle immagini di Bordocam. A bordocampo, Cesc Fabregas e Giovanni Manna si sono soffermati a parlare anche delle condizioni del clima e del caldo, confrontandosi prima della partita. Nel frattempo, De Bruyne ha trovato il modo di scherzare sulla situazione, commentando dalla panchina con una battuta diventata emblematica del clima vissuto durante la sfida: “Si fa barbecue oggi...”. Un’uscita ironica che fotografava bene le difficili condizioni affrontate dai giocatori e dallo staff. Le immagini di DAZN hanno così restituito un punto di vista diverso di Napoli-Como, mostrando ciò che accade lontano dalle telecamere principali.