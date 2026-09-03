"Ma come si fa?", la reazione di Allegri al 2-1 del Como: la frase alla panchina

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“Ma come si fa a regalare due gol così?”. È tutta nell’amarezza di questa frase la reazione di Massimiliano Allegri dopo il secondo gol di Douvikas, che domenica ha permesso al Como di portarsi sul 2-1 contro il Napoli. La trasmissione Bordocam di DAZN ha svelato lo sfogo dell’allenatore azzurro a bordocampo, rivolto al proprio staff subito dopo la rete della squadra di Cesc Fabregas. Un momento di evidente frustrazione per Allegri, che ha visto il Napoli concedere al Como due reti evitabili e compromettere una partita che la squadra aveva l’obiettivo di portare a casa.

Allegri furioso per gli errori difensivi

Il tecnico non ha nascosto quindi il proprio disappunto per il modo in cui sono arrivati i due gol di Douvikas. Le parole raccolte da Bordocam raccontano tutta la delusione dell’allenatore, consapevole che gli errori commessi hanno inciso pesantemente sull’andamento della partita. Lo sfogo con i suoi collaboratori testimonia l’attenzione di Allegri per la fase difensiva e per quei dettagli che, soprattutto contro avversari organizzati come il Como, possono risultare decisivi. Il 2-1 firmato dall’attaccante greco ha rappresentato infatti un momento chiave della sfida, aumentando il rammarico del tecnico per le occasioni concesse. Una reazione che fotografa bene lo stato d’animo di Allegri a bordocampo e la sua richiesta di maggiore attenzione alla squadra.