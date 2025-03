Italia, che figuraccia! Gli azzurri protestano, la Germania fa gol a porta vuota

Un gol preso da calcio amatoriale per l'Italia nel play-off di Nations League contro la Germania. Figuraccia per la Nazionale di Luciano Spalletti, sotto 3-0 dopo il primo tempo di Dortmund.

Un'azione che ha dell'incredibile quella del raddoppio tedesco, simile ad un segnata dal Liverpool nel 2019 in Champions League contro il Barcellona in Champions. In quella occasione Arnold approfittò di un momento di distrazione della difesa blaugrana per servire Origi a centro area. Stavolta è toccato alla Germania, a farne le spese un'Italia che si distrae clamorosamente. Al 35' calcio d'angolo per i tedeschi, mentre la difesa protesta con l'arbitro Marciniak, con Donnarumma che abbandona i pali, Kimmich batte velocemente e serve Musiala a centro area, che tutto solo spinge la palla in rete a porta vuota.