Italia, due vittorie su due: cosa serve per andare al Mondiale

Due vittorie su due per Rino Gattuso in vista delle qualificazioni Mondiali. Ma l'America al momento è ancora lontana. La redazione di Sky Sport fa il punto sul girone degli azzurri e spiega cosa serve nelle prossime quattro sfide per volare negli Usa nel 2026.

"L'Italia in questo momento è al secondo posto nel girone a 3 punti dalla capolista Norvegia. La Nazionale deve vincere le 3 restanti partite, compreso lo scontro diretto con gli scandinavi, cercando di superarli nella differenza reti generale (ora +11 Norvegia e +5 Italia). Questo nel caso la Norvegia dovesse vincere le due partite con Israele e Estonia, che precedono la sfida di San Siro.

Se Haaland e compagni non dovessero fare bottino pieno, 9 punti garantirebbero all'Italia la qualificazione ai prossimi Mondiali. Nel caso la Norvegia conquistasse 3 o meno punti prima dell'ultima giornata, alla Nazionale di Gattuso potrebbero servire anche non necessariamente 3 successi".