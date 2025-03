Italia-Germania, ancora una volta a Raspadori è mancata la vena sul collo

L'Italia di Spalletti perde la sfida d'andata contro la Germania a San Siro, ma il conto è ancora aperto per la gara di ritorno a Domenica.

Luciano Spalletti perde il primo round contro la Germania, ma nonostante la sconfitta il risultato di 1-2 è assolutamente ribaltabile in quel di Dortumund. Però la Nazionale dovrà cambiare marcia o almeno ripetere gli sprazzi di buon calcio visti nel primo tempo, anche se uno dei punti deboli nella gara di ieri sera arriva da uno dei ragazzi del "Blocco napoletano". Giacomo Raspadori, nella gara di ieri è stato uno dei più in ombra nonostante in casa Napoli sia abbastanza in palla comprendendo anche il periodo non ottimale della squadra di Antonio Conte.

La gara di ieri conferma le pecche che il ragazzo si porta dietro da anni: La poca mobilità quando incontra difensori fisici, ma soprattutto risuona forte la mancanza del "Killer Instinct" anche ieri davanti a Baumann non è stato incisivo, cattivo come dovrebbe essere chi ha fame di gol pesanti. Anche nell'ultima trasferta a Venezia Raspadori non ha mostrato la vena sul collo necessaria nei frangenti importanti della gara. Ovviamente il peso delle mancanze non va tutto sulle spalle di Giacomo, ma se porti la numero 10 della Nazionale devi fare dare qualcosa in più.

Nulla è perduto c'è ancora una gara di ritorno da giocare con astuzia e forza, cercando di contrastare quel senso di appagamento di cui soffre questa Nazionale in più fasi della gara, non sarà semplice, ma per iniziare un percorso vero e non avere ulteriori scossoni ci deve essere una mozione d'orgoglio generale.