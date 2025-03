Libero - Spalletti si liberi della sua ultiima fissazione: deve giocare Buongiorno e non Di Lorenzo

Così il quotidiano Libero commenta le scelte del tecnico della nazionale italiana

Spalletti si liberi della sua ultima fissazione: in difesa deve giocare Buongiorno e non Di Lorenzo. Così il quotidiano Libero commenta le scelte del tecnico della nazionale italiana: "Ora Spalletti deve liberarsi dell’ultima fissazione che lo ingabbia: questa difesa, così schierata con Di Lorenzo nei tre dietro pur essendo un terzino puro, con Bastoni sprecato al centro perché costretto a fare il marcatore e non il costruttore – lo dimostra il lancio, casualmente dalla sua zolla, che avvia il gol di Tonali – e con Calafiori a sinistra dove non fa la differenza.

A questa Italia serve un marcatore puro al centro della difesa e il paradosso, il fastidio, è che c’è ed è fortissimo e si chiama Buongiorno. Detto che questa squadra non ha tanti centimetri quindi uno come il centrale del Napoli andrebbe schierato a prescindere, sarebbe anche utile per non abbassarsi troppo. Un marcatore che lavora anche sugli anticipi consente alla squadra di avere il baricentro più alto più a lungo. La buona notizia è che questo è un enorme margine di miglioramento. Siamo al livello della Germania già così. Se lo cogliamo, possiamo andare oltre".