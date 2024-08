Ufficiale Italia, i convocati di Spalletti per la Nations League: out Politano, ci sono 4 azzurri

Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha diramato la lista dei convocati in vista delle gare di Nations League. Del Napoli sono confermati i quattro dell'Europeo: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno e Giacomo Raspadori. Non è presente invece in lista Matteo Politano, così come Micheal Folorunsho.

Di seguito la lista completa:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Marco Brescianini (Atalanta), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).