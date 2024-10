Video Italia-Israele, corteo pro Palestina e stadio blindato: nessun incidente

Clima surreale a Udine dove alle 20.45 si disputerà il match di Nations League tra Italia e Israele. Il Blue Energy Stadium è stato blindato con transenne, cancelli e dissuasori per evitare grandi concentrazioni di possibili folle.

Indetta nel pomeriggio dal Comitato Pro Palestina del capoluogo friulano per protestare contro la presenza in città della nazionale israeliana, con partenza appunto dal centro di Udine. Il corteo è partito intorno alle 17.30 da piazza della Repubblica ed è terminato intorno alle 19.40. I partecipanti al corteo - che si è svolto in un clima disteso e senza incidenti - sono stimati in circa duemila.

Il corteo prevedeva un percorso obbligato tra le vie della città. Imponente il dispositivo di sicurezza allestito sia nel centro, sia nelle vicinanze dello stadio. Circa un migliaio gli agenti a vigilare. Assieme alle forze dell'ordine, 450 steward che la FIGC ha ingaggiato tra il personale che normalmente collabora con l'Udinese. Di seguito alcune immagini del corteo.