Ufficiale Castel Di Sangro day 3, il report del club: un azzurro torna in gruppo

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Prosegue la preparazione del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Nella seduta mattutina andata in scena allo stadio Teofilo Patini, gli uomini di Massimiliano Allegri hanno concentrato il lavoro sulla fase offensiva, svolgendo una serie di esercitazioni tattiche con cross dalle corsie laterali e conclusioni a rete. Nel pomeriggio è in programma una seconda sessione di allenamento per proseguire il lavoro in vista delle prossime amichevoli estive.

Alisson torna a lavorare con il gruppo

La buona notizia della giornata riguarda Alisson Santos, che si è allenato regolarmente con il resto della squadra. Il brasiliano ha quindi smaltito i problemi che lo avevano costretto a fermarsi nei giorni scorsi, tornando completamente a disposizione dello staff tecnico in questa fase della preparazione estiva. Questo il comunicato col report del club: "Seduta mattutina al Teofilo Patini di Castel di Sangro. Gli azzurri hanno svolto esercitazioni tattiche in fase offensiva, con una serie di cross e conclusioni verso la porta. Nel pomeriggio seconda sessione. Alisson si è allenato in gruppo".