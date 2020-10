Italia, Mancini si scusa dopo il post sul Covid: "Non volevo mancare di rispetto"

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Ho soltanto condiviso una vignetta che mi è sembrata sdrammatizzare un momento così complicato. Tutto qui. Non c'era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati e alle vittime di covid-19, se così fosse me ne scuso". Il ct azzurro, Roberto Mancini, risponde, così, con un tweet, alle polemiche sollevate dalla vignetta postata su Insagram che ritraeva un paziente in un letto d'ospedale e che alla domanda "Hai idea come ti sei ammalato?" risponde "guardando i tg". (ANSA).