Italia-Svizzera, formazioni ufficiali: Di Lorenzo e Insigne titolari, c'è Acerbi

Ufficiali le scelte di Mancini in vista della gara dell'Italia contro la Svizzera, penultma gara valida per le qualificazioni europee. C'è Di Lorenzo titolare a destra così come Insigne nel tridente offensivo composto da Chiesa e Belotti. Ecco l'undici di partenza:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne.