Italia U18, i convocati per il torneo in Croazia: c'è anche l'azzurrino Prisco
L'Italia Under 18 disputerà un torneo internazionale in Croazia dal tre all'otto settembre: l'evento sarà una tappa di avvicinamento al Mondiale Under 17 in Qatar, gli azzurrini sfideranno la Corea del Sud, gli Emirati Arabi Uniti e appunto i padroni di casa della Croazia. Nell'elenco dei 22 convocati del commissario tecnico Massimiliano Favo, figura anche il centrocampista del Napoli, Vincenzo Prisco, classe 2008.
Di seguito la lista dei convocati:
Portieri: Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan);
Difensori: Leonardo Noah Bovio (Inter), Gabriele Antonio Colaciuri (Fiorentina), Cristiano De Paoli (Udinese), Laurence Adam Giani (Stoke City), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean Mambuku (Stade de Reims), Davide Pavesi (Cremonese), Davide Sorino (Inter);
Centrocampisti: Alessio Baralla (Empoli), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Fabio Pandolfi (Milan), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta);
Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Danilo Busiello (Empoli), Luca Costa (Cagliari), Destiny Elimoghale (Juventus), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Edoardo Zanaga (Empoli).
