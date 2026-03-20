Italia U18, i convocati per le qualificazioni agli Europei: c'è un centrocampista del Napoli
L'Italia Under 18 si prepara in vista del primo turno delle qualificazioni all’Europeo Under 19 della prossimo anno. Ultimato lo stage di Novarello, il ct Massimiliano Favo ha convocato 20 giocatori, tutti nati nel 2008 eccetto il romanista Antonio Arena (nella foto).
Lunedì prossimo gli azzurrini voleranno in Scozia per affrontare nell'ordine i padroni di casa, la Polonia e l'Irlanda, rispettivamente il 25, 28 e 31 marzo. Convocato anche il centrocampista del Napoli Vincenzo Prisco. Di seguito la lista completa.
Portieri
Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan)
Difensori
Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), David Marini (Cesena), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), Mattia Ridolfi (Cesena)
Centrocampisti
Andrea Ballanti (Torino), Alessio Baralla (Como), Vincenzo Damiano (Venezia), Christian Dottori (Perugia), Luca Lo Monaco (Bologna), Valerio Maccaroni (Roma), Vincenzo Prisco (Napoli)
Attaccanti
Antonio Arena (Roma), David Bonacina (Torino), Thomas Campaniello (Empoli), Christian Fogliaro (Monza).
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