Italia, Baldini incorona Conte: "Sui metodi è il numero uno"

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Il ct della Nazionale Silvio Baldini evidenzia la necessità di avere una metodologia chiara e cita quella di Antonio Conte come esempio illustre

Silvio Baldini, ct ad interim dell'Italia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro la Grecia: "I calciatori si allenano due ore, due ore e mazza al giorno, altri sportivi molto di più. Pensate alla Brignone o ai tennisti, sempre in pista per recuperare o sempre con la racchetta in mano. Ho cercato di essere utile alla mia Federazione, ho messo in campo tutta la mia metodologia. Senza metodo non si va da nessuna parte, e mi riferisco proprio a questo... Immaginate dove potrebbero arrivare i giocatori se avessero l'abitudine a lavorare come fanno altrove. Conte può stare simpatico o no, ma se non vince arriva secondo: è perché a proposito di metodologia è il numero uno".

Sul prossimo ct della Nazionale:

"Tutti vogliamo fare giocare i giovani, ma metterli in campo è un problema spesso perché magari sbagliano uno stop o un tiro. Bisogna capire che sono una risorsa e non un problema. Chi viene ovviamente sarà legato al risultato ma non deve avere l'ansia di ottenerlo, altrimenti non cambierà niente. Ognuno ha la sua ricetta, serve imprimere la giusta metodologia".