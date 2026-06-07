Prima pagina

Il Mattino apre con le parole di Rizzetta: "Vogliamo il Napoli ma DeLa non vende"

Il Mattino apre con le parole di Rizzetta: "Vogliamo il Napoli ma DeLa non vende"
Oggi alle 01:00Brevi
di Davide Baratto

"Vogliamo il Napoli ma DeLa non vende", Il Mattino oggi apre in prima pagina con le parole di Matt Rizzetta, founder di Underdog Global Partners che ha manifestato la volontà di acquistare il club. Il sommario: "Offerta del patron del Napoli Basket, secco no del presidente azzurro". Di seguito la prima pagina integrale.