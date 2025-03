Italia U19, brutto pari con la Spagna: a rischio la qualificazione agli Europei

Si complica terribilmente la vita per l'Italia Under 19 nelle qualificazioni agli Europei di categoria. Un rigore all'89' condanna gli azzurrini al pareggio contro la Spagna, in una partita valida per la seconda fase di qualificazione e dove l'Italia aveva i favori del pronostico potendo giocare il gironcino da 4 squadre in casa, a Catanzaro.

Senza Camarda, squalificato, ci ha provato un altro milanista a trascinare la selezione: Mattia Liberali. Il trequartista ha realizzato una doppietta, ribaltando lo svantaggio iniziale ma non è bastato per portare a casa la vittoria. Il prossimo e ultimo impegno sarà contro la Francia e potrebbe non bastare nemmeno la vittoria, poiché tutto è nelle mani della Spagna: se gli iberici batteranno la Lettonia saranno loro ad accedere alla fase finale che si terrà in Romania dal 13 al 26 giugno