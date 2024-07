Italia U19, buona la prima all'Europeo: battuta 2-1 la Norvegia

Buona la prima per l'Italia nell'Europeo Under 19. Gli azzurrini vincono la prima gara del girone battendo 2-1 la Norvegia: nel primo tempo Braut (35') apre le danze ma Di Maggio (44') rimette subito le cose a posto su assist di Pafundi. Il talento dell'Udinese si prende la scena anche nella ripresa, servendo il secondo assist della gara al rossonero Zeroli (51') che segna il gol decisivo.

L'Italia Under 19 fa parte del Girone A dell'Europeo in cui ci sono Irlanda del Nord e Ucraina oltre la Norvegia. Gli azzurrini sono ben posizionati - a quota tre punti - grazie a questa vittoria, la Norvegia è a zero punti mentre bisogna attendere l'esito del match tra Irlanda del Nord e Ucraina che si sfidano alle ore 20.00. La prossima gara dell'Italia U19 è prevista il 18 luglio alle ore 20.00 contro l'Irlanda del Nord, chiuderà il girone il match con l'Ucraina il 21 luglio alle ore 20.00.