Ufficiale Italia U21, i convocati di Nunziata per le amichevoli: confermato l'azzurrino Ambrosino

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Sono 27 i convocati dal tecnico dell'Under 21, Carmine Nunziata, per le due amichevoli che attendono gli azzurrini con due test amichevoli in Italia: venerdì 15 allo stadio 'Carlo Castellani' di Empoli e martedì 19 novembre allo stadio 'Alberto Picco' della Spezia, gli Azzurrini affronteranno rispettivamente Francia e Ucraina, avversarie che - come l'Italia - hanno già staccato il biglietto per la fase finale. L'appuntamento per i convocati è lunedì prossimo presso il Centro di preparazione olimpica di Tirrenia dove, nel pomeriggio, inizieranno a preparare il doppio impegno.

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Modena), Gioele Zacchi (Latina); Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Giovanni Bonfanti (Pisa), Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Guarino (Carrarese), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Catanzaro), Mattia Zanotti (Lugano); Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Edoardo Bove (Fiorentina), Cesare Casadei (Chelsea), Giovanni Fabbian (Bologna), Fabio Miretti (Genoa), Cher Ndour (Besiktas), Matteo Prati (Cagliari); Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Luca Koleosho (Burnley), Cristian Volpato (Sassuolo) (ANSA).