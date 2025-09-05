Ufficiale

Italia U21-Montenegro U21, le formazioni: la scelta di Baldini su Marianucci


Oggi alle 17:52
di Pierpaolo Matrone

Sono ufficiali le scelte di formazione di Italia e Montenegro Under 21 per la sfida valida per le qualificazioni europee che si giocherà allo stadio Alberto Picco di La Spezia alle ore 18.15. Titolare l'unico calciatore del Napoli convocato dal commissario tecnico Silvio Baldini, ossia Luca Marianucci. Di seguito i due undici:

Italia Under 21 (4-3-3): Mascardi; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Idrissi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Raimondo, Koleosho. Ct: Baldini.

Montenegro Under 21 (4-2-3-1): Domazetovic; Vukovic, Malentijevic, Dakic, Perovic; Vukanic, Miranovic; Knezevic, Perisic, Djukanovic; Kostic. Ct: Rakojevic.