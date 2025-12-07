Juve arrivata a Napoli: il primo impatto di Spalletti all'esterno del Parker's

La Juventus è arrivata all’Hotel Parker’s, sul corso Vittorio Emanuele, dopo aver scelto di non pernottare a Napoli, dove stasera affronterà gli azzurri al Maradona. I bianconeri hanno preferito sbarcare in città soltanto nella tarda mattinata, optando per una permanenza più breve e concentrata. Una scelta logistica diversa dal solito, pensata per mantenere la massima tranquillità alla vigilia della sfida. L’arrivo della Juventus ha comunque attirato grande attenzione in zona.

Circa settanta persone, tra tifosi bianconeri e napoletani semplicemente curiosi, si sono radunate all’esterno dell’albergo per assistere all’arrivo della squadra e, soprattutto, per rivedere Luciano Spalletti da avversario per la prima volta. Il tecnico di Certaldo, seduto accanto a Chiellini sul bus della Juventus, è apparso calmo e ha mantenuto un atteggiamento composto.