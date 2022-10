Juve, paura per Di Maria: tentata rapina nella villa a Torino, la polizia ha sventato il furto

La polizia, riporta 'Repubblica.it', questa sera ha sventato una rapina nella casa di Angel Di Maria, attaccante della Juventus

© foto di www.imagephotoagency.it

La polizia, riporta 'Repubblica.it', questa sera ha sventato una rapina nella casa di Angel Di Maria, attaccante della Juventus. Una banda di malviventi ha tentato di introdursi nella villa dell'attaccante argentino a Torino per svaligiarla, ma il furto non è andato a buon fine: uno dei rapinatori è stato arrestato dopo un inseguimento da parte della pattuglie delle volanti che lo hanno fermato a bordo di un'auto. Per l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, decisivo l'avviso della sicurezza privata del calciatore.