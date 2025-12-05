Juventus, che emergenza in difesa: Spalletti avrà una sola riserva e Koopmeiners dal 1'

vedi letture

Emergenza in casa Napoli? Sì, ma è emergenza anche in casa Juventus. Chi schiererà Luciano Spalletti domenica al Maradona? Le ultime di formazione arrivano direttamente da Tuttomercatoweb.com: "Luciano Spalletti per la gara contro il Napoli punterà sul 3-4-2-1: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa verranno confermati Kalulu, Kelly e Koopmeiners, viste anche le assenze di Bremer, Rugani e Gatti. Di fatto in panchina ci sarà a disposizione il solo Cabal.

A centrocampo sulla destra agirà Cambiaso, in mezzo si ripartirà dalla certezza Locatelli e al suo fianco si muoverà Thuram che ha riposato in Coppa Italia, mentre a sinistra è aperto il ballottaggio tra McKennie e Kostic con l'americano nettamente favorito. Sulla trequarti, invece, spazio ai titolarissimi Conceicao e Yildiz, con Zhegrova in panchina e pronto ad entrare a gara in corso. Mentre in avanti si va verso la conferma di David che contro l'Udinese ha fatto bene e Spalletti vuole dargli fiducia".