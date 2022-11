Kim domina in Italia: è in cima ai migliori difensori dopo 12 giornate di campionato

Cambio al comando della classifica dei difensori, dove Kim Min-Jae giustifica ampiamente il soprannome di "The Monster"

Cambio al comando della classifica dei difensori, dove Kim Min-Jae giustifica ampiamente il soprannome di "The Monster". Fasce laterali dove vince il Made in Italy con Mazzocchi e Parisi. Questa la Top 5, prendendo in considerazione solamente i giocatori a voto in 9 partite su 12.

1. Kim Min-Jae (Napoli) 6.50

2. Rodrigo Becao (Udinese) 6.44

3. Chris Smalling (Roma) 6.42

4. Pasquale Mazzocchi (Salernitana) 6.42

5. Fabiano Parisi (Empoli) 6.38