Kiss Kiss - ADL cerca un tris di acquisti super per lanciare la sfida alla Juve

Il Napoli cerca il tris di acquisti per lanciare la sfida scudetto alla Juventus. Lo racconta la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, che spiega come il presidente Aurelio De Laurentiis stia lavorando per provare a regalare a Carlo Ancelotti tre rinforzi di primissimo livello: Kostas Manolas, James Rodriguez ed Hirving Lozano.