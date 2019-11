Kiss Kiss - ADL torna dagli USA e non si ferma: probabile presenza a Liverpool

Aurelio De Laurentiis tornerà tra domenica sera e le prime ore di lunedì in Italia, dopo aver passato le ultime due settimane negli Stati Uniti. Di ritorno da Los Angeles, il presidente azzurro dovrebbe - secondo quanto riferito dai colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli - seguire la squadra nella trasferta di Liverpool, per il match in programma mercoledì prossimo.