KKN - Vertice a Capri tra ADL, Gattuso e Giuntoli: conferme sulla data del ritiro

Terminata ormai da un paio di giorni la stagione del Napoli, con l'uscita dalla Champions League per mano del Barcellona, è già tempo di pensare a quella che sarà la prossima. Il futuro della squadra azzurra legata, ovviamente, ad una programmazione che sembra vedere protagonisti, tra gli altri, anche Gennaro Gattuso: come riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, in questi minuti a Capri c'è un vertice tra De Laurentiis, Gattuso e Giuntoli: si sta programmando la prossima stagione, il mercato ed il ritiro. A proposito di ritiro, si ipotizza il 23 come data possibile per l'inizio.