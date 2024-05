Koulibaly è campione d'Arabia: vinto il campionato con l'Al-Hilal di Neymar

È ufficiale: l'Al-Hilal è campione d'Arabia con tre giornate d'anticipo: Kalidou Koulibaly, conquista il titolo della Saudi Pro League

È ufficiale: l'Al-Hilal è campione d'Arabia con tre giornate d'anticipo, mettendosi dietro al secondo posto l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Così l'ex azzurro Kalidou Koulibaly, con il titolo della Saudi Pro League, conquista il sesto trofeo della sua carriera (1 Coppa di Belgio, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana, 1 Supercoppa saudita, 1 Coppa d'Africa, 1 Campionato saudita).

Il difensore senegalese è stato pilastro della retroguardia della formazione di Jorge Jesus, che ha subito solo 20 gol in 31 partite di campionato. Koulibaly è stato un titolare praticamente inamovibile, collezionando 28 presenze e mettendo a referto 2 gol e 1 assist. Tra gli altri protagonisti del successo del club saudita, si sono contraddistinti altri volti noti del calcio europeo. Aleksandar Mitrovic su tutti: l'ex attaccante del Fulham ha segnato 26 reti in 25 partite. Anche Sergej Milinkovic Savic è stato decisivo: 10 marcature e 11 passaggi vincenti per lui. Ridotto solamente a comparsa invece il fenomeno Neymar, che a causa degli infortuni ha giocato solo tre volte.