KPMG - Come cambia il valore dei calciatori dopo il COVID-19: il Napoli tra i club più colpiti

Attento focus da parte degli esperti di KPMG, attraverso la piattaforma Football Benchmark, sulle variazioni nel valore dei calciatori rispetto a febbraio 2020 con le conseguenti perdite economiche da parte dei club.

LE 2 IPOTESI - In analisi sono stati presi due ipotetici scenari, dando per certo l'impossibilità di non poter avere i tifosi allo Stadio: il primo prevede che le 10 leghe analizzate (i cinque grandi campionati, la Championship inglese, i massimo campionati olandese, belga, portoghese e turco) optino per lo stop definitivo della stagione. Il secondo, invece, che la stagione si completi a porte chiuse. Nella prima ipotesi il crollo economico sarebbe significativo, mentre nel secondo scenario si avrebbe una “moderata diminuzione” dei fatturati dei club.

I PARAMETRI - I parametri si basano sul valore sul mercato dei calciatori e non del prezzo. In secondo luogo, i parametri tenuti in considerazione variano dalla minor disponibilità di liquidità alla lunghezza delle nuove sessioni di mercato, passando per l’eta dei calciatori (i giovani sono meno interessati da diminuzioni di valore) e per i rispettivi contratti.

JUVE E NAPOLI LE PIU' COLPITE - In Serie A, le due squadre che perdono di più sono la Juventus e il Napoli: i bianconeri vedrebbero calare il valore della rosa da 751 a 575 mln in caso di annullamento della stagione, mentre con le porte chiude si fermerebbe a 635 milioni. il Napoli, invece, vedrebbe scendere il valore del parco giocatori a un valore totale di 591 milioni a 421 n caso di stop definitivo e 474 con la stagione completata a porte chiuse