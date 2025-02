Kvara non brilla, L'Equipe: "Influenza minima sul gioco e legame debole coi compagni"

vedi letture

Khvicha Kvaratskhelia si è trasferito al Paris Saint-Germain dal Napoli nell'ultima finestra di calciomercato, in un'operazione monstre da oltre 70 milioni di euro. Tuttavia il georgiano non è riuscito ancora ad inserirsi al meglio nei meccanismi della sua nuova squadra: dati statistici sotto la media ed un'incidenza molto bassa da quanto ci si aspetterebbe da un acquisto a queste cifre. A questo proposito, il quotidiano francese L'Equipe scrive:

"Una degli acquisti più promettenti del Psg quest'inverno, Khvicha Kvaratskhelia, non ha ancora trovato la sua piena espressione tra i campioni francesi, la trasferta di sabato a Tolosa (1-0) ha messo soprattutto in luce tutto ciò che gli manca ancora nella sua nuova avventura. A un mese dal suo arrivo, la sua influenza nel gioco rimane minima. Ha toccato tre palloni in area nel primo tempo, uno solo nel secondo (per un totale di 43 palloni toccati). Ma queste cifre riflettono anche il debole legame del georgiano con i suoi partner.

In diverse occasioni ci sono stati malintesi. A un certo punto lo abbiamo visto parlare e spiegare cosa si aspettava dai compagni. Nelle ultime partite è il parigino che ha registrato la percentuale più bassa di passaggi riusciti nella trequarti di campo finale (a volte intorno al 60%). Come se non si conoscesse ancora con i compagni. Un periodo di adattamento logico e necessario. Tanto più che l'ex Napoli è arrivato in una squadra ben rodata e in crescita. Non è facile trovare il proprio posto in queste circostanze".