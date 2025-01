Kvaratskhelia, accoglienza fredda a Parigi: nessuna foto o video sui social

Kvaratskhelia è partito ieri sera da Napoli, da Capodichino, per raggiungere la Francia. E' arrivato in nottata a Parigi, ma al momento non ci sono sui social foto e video del suo arrivo in aeroporto. Non c'erano tifosi, non c'erano cronisti pronti a documentare il suo arrivo o è stato fatto tutto top secret?

Sorge il dubbio, da parte dei tifosi del Napoli, che l’accoglienza al calciatore sia stata parecchio fredda a differenza di quello che accade altrove, ad esempio a Napoli o in generale in Italia. Intanto il calciatore oggi svolgerà le visite mediche e ci sarà poi l’annuncio ufficiale.