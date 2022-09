Kvaratskhelia trascina ancora la Georgia: 71’ e un rigore conquistato e realizzato, Gibilterra ko

Kvicha Kvaratskhelia trascina ancora una volta la Georgia.

Kvicha Kvaratskhelia trascina ancora una volta la Georgia. Altro gol del giocatore del Napoli, il quinto in 6 partite di Nations League, stavolta a Gibilterra, nel match valevole per la Lega C. Il classe 2001 ha giocato 71 minuti, ha conquistato e poi realizzato un calcio di rigore grazie al quale la sua Nazionale ha sbloccato il punteggio. Solita partita da protagonista per l’esterno del Napoli che ha dispensato tante belle giocate e dribbling. Raddoppio della Georgia di Tsitaishvili al 48’, nella ripresa Gibilterra ha accorciato le distanze con Annesley al 75’ ma non è bastato. Festeggia la Georgia, già promossa in Lega B.