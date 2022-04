Kyriakopoulos salterà il Napoli: il terzino è stato espulso nel finale con la Juve

Clamoroso episodio nel finale di Sassuolo-Juventus: Georgios Kyriakopoulos è stato espulso dopo il triplice fischio finale del match

© foto di www.imagephotoagency.it

Clamoroso episodio nel finale di Sassuolo-Juventus: Georgios Kyriakopoulos è stato espulso dopo il triplice fischio finale del match del Mapei Stadium. Il difensore greco, protagonista nel primo tempo, suo malgrado, dell'episodio più discusso del match: Alvaro Morata lo ha nettamente strattonato e buttato a terra, da lì è partita l'azione del gol dell'1-1 di Paulo Dybala.

Maresca, l'arbitro, ha lasciato proseguire e il VAR non poteva intervenire perché le trattenute vengono valutate dall'arbitro in campo. "Di più era impossibile farla. Dispiace l’espulsione di Kyriakopoulos a fine gara, però devo un po’ capirli…c’era tanto nervosismo a fine primo tempo. Oggi è un peccato che il primo tempo sia finito uno pari, non voglio andare oltre nè fare polemica. Lo posso dire così perché la partita era importante, ma il nostro obiettivo lo abbiamo raggiunto tempo fa e vogliamo migliorare il cammino. Però è un peccato".