L'alternativa a Fideleff è arrivata a Napoli con dieci anni di ritardo

Rischiava di non giocare Juan Jesus, era svincolato e un ingaggio non era affatto scontato. Era in cerca di una squadra dopo la fine della sua avventura alla Roma e dal nulla è arrivato il Napoli per indicazione del suo ex allenatore Luciano Spalletti. Il difensore brasiliano era stato cercato già nel 2011 quando poi arrivò Fideleff e lui pochi mesi dopo andò all'Inter. Ora, con dieci anni di ritardo, ha conosciuto la piazza azzurra e con grande professionalità si sta mettendo in mostra e sta disputando ottime prestazioni. Colpo a zero che si sta rivelando fino a questo momento vincente.