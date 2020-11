L'analisi dalla Croazia: "Napoli tutt'altro che impressionante. Se si giocasse 45' il Rijeka farebbe punti..."

"Gli errori commessi dal Rijeka non sono stati perdonati da un Napoli tutt'altro che impressionante". E' questo il commento di Sporklub, portale croato, dopo la vittoria del Napoli a Fiume per la terza giornata della fase a gironi d'Europa League: "Il Rijeka è nel girone con due grandi squadre come Real Sociedad e Napoli, ma se si giocasse un solo tempo riuscirebbe comunque a fare molti punti perché mostra due volte: parte bene nel primo tempo, gioca alla grande, poi nel secondo tempo scompare".