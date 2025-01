L'annuncio di Mediaset: "Conte ritroverà Buongiorno contro la Roma"

"Il Napoli riabbraccia il suo leader". Alessandro Buongiorno è pronto a tornare. Secondo Sportmediaset, infatti, il centrale domenica tornerà a comandare la linea difensiva del Napoli, dunque subito titolare l'ex Torino. Con lui in campo il Napoli ha costruito nove clean sheet in quindici gare e appena otto gol subiti. Dati che confermano le sue qualità nonostante Juan Jesus sia stato prezioso: sei vittorie su sei con lui in campo accanto a Rrahmani.

