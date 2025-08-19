Nuovo caso Lookman, Isak vuole andare al Liverpool: “Promesse Newcastle non rispettate!”

vedi letture

Dopo Lookman, spunta un altro caso stavolta in Premier League. Alexander Isak, attaccante del Newcastle, ha dichiarato tutta la sua delusione accusando il suo club di appartenenza di non aver mantenuto delle promesse che gli erano state fatte. Il classe '99 svedese spinge per trasferirsi al Liverpool. Queste le dichiarazioni di Isak: "Quando le promesse vengono infrante e la fiducia viene meno, il rapporto non può continuare". "Sono orgoglioso di essere stato riconosciuto dai miei colleghi professionisti con un posto nella squadra della stagione della PFA Premier League per il 2024/25. Prima di tutto voglio ringraziare i miei compagni di squadra e tutti al Newcastle United che mi hanno supportato lungo il percorso. Non sarò presente alla cerimonia stasera. Con tutto quello che sta succedendo, non mi sembrava giusto essere lì.

Sono rimasto in silenzio per molto tempo mentre altri parlavano. Quel silenzio ha permesso alle persone di diffondere la propria versione dei fatti, pur sapendo che non riflette ciò che è stato realmente detto e concordato a porte chiuse. La realtà è che le promesse sono state fatte e il club conosce la mia posizione da molto tempo. Agire ora come se questi problemi fossero appena emersi è fuorviante. Quando le promesse vengono infrante e la fiducia viene meno, il rapporto non può continuare. È qui che si trovano le cose per me in questo momento, ed è per questo che il cambiamento è nel migliore interesse di tutti, non solo mio".