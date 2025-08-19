Infortunio Lukaku, Sky: domani si sapranno tempi di recupero, consulto medico decisivo
Domani sarà una giornata fondamentale per il futuro di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, infatti, si sottoporrà a un consulto medico decisivo che dovrà stabilire il percorso da intraprendere per risolvere la lesione del retto femorale della coscia sinistra. Le opzioni sul tavolo restano due: una terapia conservativa, che permetterebbe un recupero graduale senza interventi invasivi e più veloce, oppure l’operazione chirurgica, scelta più drastica che garantirebbe una soluzione definitiva alla lunga ma un recupero più lento.
Solo dopo questo passaggio sarà possibile avere un quadro chiaro sui tempi di recupero del giocatore, che al momento restano incerti. La decisione avrà inevitabilmente conseguenze anche sulle strategie di mercato del Napoli, che segue con attenzione la vicenda per capire se sarà necessario accelerare l’arrivo di un nuovo attaccante o se potrà contare sul ritorno di Lukaku entro un arco temporale più contenuto. A riferirlo è Sky Sport.
