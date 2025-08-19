Chiuso da Almada e Raspadori, Sorloth ha chiesto la cessione: l'Atletico fissa il prezzo

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, Alexander Sorloth potrebbe lasciare l’Atletico Madrid. Il centravanti norvegese, reduce da una stagione superlativa al Villarreal con 20 gol in Liga e un quarto posto nella classifica del Pichichi, non sarebbe soddisfatto del trattamento ricevuto da Diego Simeone. Nelle prime uscite stagionali, infatti, il tecnico argentino gli ha concesso pochissimo spazio, preferendogli sia Tiago Almada, schierato titolare, sia Giacomo Raspadori, subentrato a gara in corso. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbero stati i soli otto minuti disputati contro l’Espanyol, episodio che avrebbe convinto l’attaccante a chiedere la cessione.

Dal canto suo, l’Atletico Madrid non sembra intenzionato a trattenere a tutti i costi Sorloth, ma fisserebbe la valutazione del giocatore tra i 30 e i 35 milioni di euro. Un prezzo che potrebbe spaventare alcuni club, ma che non ha fermato l’interesse di realtà turche come Fenerbahce e Besiktas, già pronte a sondare il terreno. L’attaccante norvegese, che a 28 anni si trova probabilmente nel pieno della sua carriera, valuta ora la possibilità di trasferirsi in una squadra che lo consideri un punto fermo, per tornare a recitare un ruolo da protagonista come accaduto nella passata stagione in maglia Villarreal.