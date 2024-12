Prima pagina L'apertura del Corriere dello Sport su Conte: "Fantantonio"

"Fantantonio", titola il Corriere dello Sport oggi in edicola "sorpasso Napoli, torna in testa al ritmo di Conte. Contro il Genoa decidono Anguissa e Rrahmani. Meret super. Pinamonti-gol, palo di Balotelli. Media record per il tecnico. Alle 18 Gasp contro l'Empoli. Domani l'Inter con il Como".

"Taty e Marusic riscatto Lazio. Il Lecce in 10: finisce 2-1": così in taglio basso sulla vittoria della squadra di Baroni. Poi sulla Juventus: "Il rilancio di Thiago: 'I bilanci alla fine'. Solo 4 punti nelle ultime 4 gare. Motta: 'Voglio in campo gente al 100%. Il mercato? E' compito di Giuntoli'. Douglas Luiz ancora out". Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, 22 dicembre.