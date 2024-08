Foto L'arrivo di Lukaku a Villa Stuart: la fotogallery del belga alle visite mediche

Lukaku è arrivato a Villa Stuart, tantissimi tifosi e giornalisti ad attenderlo

Tantissimo entusiasmo per l'arrivo di Romelu Lukaku a Villa Stuart, come vi abbiamo mostrato: l'attaccante è prima atterrato a Ciampino per poi dirigersi a Villa Stuart per svolgere le visite mediche. Tantissimi giornalisti ad attenderlo, così come moltissimi tifosi che gli hanno riservato una calorosa accoglienza. Qualche foto e tanti video ma soprattutto tantissimi sorrisi! Fotogallery a cura di Alfonso Romano: