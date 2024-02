L'inedito incrocio fra Sassuolo e Napoli: una sola panchina in Serie A per Calzona e Bigica

Un incrocio insomma atipico, insolito, soprattutto a questo punto del campionato

Dopo le esperienze sulle panchine delle giovanili di Empoli, Fiorentina e Sassuolo, oltre ovviamente all'Italia Under17, Emiliano Bigica è pronto per il suo debutto da primo allenatore in Serie A. Domani sera contro il Napoli infatti l'ex centrocampista avrà la sua grande occasione, quella mancata solo di un soffio nel 2019 quando i Della Valle erano vicinissimi ad affidargli la panchina della Fiorentina dopo l'esonero di Stefano Pioli.

Un debutto che va di pari passo o quasi con quello del tecnico avversario, quel Francesco Calzona che ha preso in mano il Napoli dopo l'esonero di Walter Mazzarri. Dopo l'esordio assoluto in Champions League contro il Barcellona, infatti, il ct della Slovacchia ha vissuto la sua prima panchina da primo allenatore in Serie A nell'ultimo turno contro il Cagliari.

Un incrocio insomma atipico, insolito, soprattutto a questo punto del campionato: una sola partita in Serie A da allenatore per i due tecnici, numero ancor più appariscente se confrontato alla somma delle panchine nel massimo campionato dei loro predecessori. Se la 21esima giornata si fosse giocata regolarmente, infatti, Sassuolo e Napoli avrebbero avuto una somma complessiva di 608 panchine di Serie A fra i due allenatori (101 per Alessio Dionisi, 507 per Walter Mazzarri).