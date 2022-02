L'Inter affronta il terzo ex in una settimana: con Spalletti è sfida-scudetto

Oltre alle soddisfazioni di Coppa, in casa Inter è fondamentale tornare sul pezzo in chiave campionato. I nerazzurri si apprestano ad affrontare la sfida del Maradona contro il Napoli che ha tutto l’aspetto di un passaggio fondamentale per la lotta scudetto. Il passo falso patito contro il Milan, sebbene immeritato dal punto di vista della prestazione in senso stretto, rimanda ad una realtà ben diversa per quanto riguarda l’aspetto prettamente numerico

La bagarre in vetta è totale, ed una sconfitta contro i ragazzi di Spalletti andrebbe a rappresentare un cambio della guardia in vetta che non si vedeva da un paio di mesi a questa parte. Di mezzo c’è la partita che i nerazzurri dovranno recuperare contro il Bologna, ma ad ogni modo un sorpasso, specie se duplice, potrebbe avere un peso rilevante dal punto di vista morale per una squadra chiamata ad vero tour de force.

Le notizie parzialmente positive, sebbene in un contesto sfortunato, arrivano da Bastoni: l’Inter ha deciso di fare ricorso per le due giornate di squalifica, segno di una fondata speranza di poterlo recuperare a stretto giro di posta rispetto all’infortunio patito in Coppa Italia. Intanto testa al faccia a faccia, lo scontro con il passato, dopo Pioli e Mourinho, porta le ambizioni di Spalletti ad essere l’ostacolo tra i nerazzurri ed i propri sogni di gloria.