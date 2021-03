L'ultima estate buona per cederlo al suo reale valore

Con o senza Champions, è chiaro, gli scenari per l'anno prossimo cambieranno. Il quarto posto è determinante dal punto di vista economico, ciononostante non garantirebbe al Napoli di preservare il suo attuale monte-ingaggi. Anzi, da quello che ci raccontano, Aurelio De Laurentiis è molto preoccupato e ha in programma un taglio degli stipendi che ci sarà a prescindere dagli introiti della massima competizione europea. E, ovviamente, l'indiziato numero uno non può che essere il calciatore più pagato (di gran lunga) della rosa: Kalidou Koulibaly.

PASSATO - Con i suoi 6 milioni d'ingaggio il difensore senegalese è il calciatore che guadagna di più in casa Napoli, il 25% in più rispetto ad Insigne e anche di più se si fa il confronto con altri big della rosa come Mertens od Osimhen. E' per questo che De Laurentiis l'ha messo sul mercato e si dice pronto a venderlo. Ma con quale valutazione economica? Due estati fa il presidente rifiutò oltre 100 milioni dalla Premier League, la scorsa invece ha faticato a trovare qualcuno disposto a investirne 90.

FUTURO - La prossima, in virtù del deprezzamento dovuto alla pandemia, potrebbe accontentarsi di 60-70 milioni. E' questo il reale valore del calciatore, come si legge anche dai dati del portale Transfermarkt.it. E, considerando la scadenza contrattuale a giugno 2023 e dunque la forza contrattuale su cui potrà far leva il Napoli ancora per poco (dalla stagione prossima sarebbe considerato un calciatore verso la scadenza di contratto e dunque con un valore di mercato più passo), la prossima finestra di mercato sarà l'ultima buona per cederlo al prezzo giusto.