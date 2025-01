L’ultimo saluto a Daniele: feretro a Castel Volturno dalla squadra, domenica lutto al braccio

Bagno di folla e le maglie del Napoli stese sull'altare della parrocchia di San Giovanni Battista dei Fiorentini di Piazza degli Artisti per l'ultimo saluto a Daniele Pisco, il dodicenne tifoso azzurro morto di leucemia.

Oggi i funerali sono stati celebrati dal cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, presente in chiesa anche il vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis. La squadra azzurra si è raccolta in preghiera a Castel Volturno, dove è stata anche accolta la bara bianca del piccolo Daniele. Ogni calciatore azzurro ha firmato la sua maglia che poi sono state esposte in chiesa. Sul feretro un'altra maglia del Napoli con il numero 10 e il nome Daniele, insieme alla maglietta della Scuola calcio Campanile che il ragazzino frequentava. Sull'altare amici di scuola e compagni di gioco, seduti con la foto di Daniele e la scritta "sarai sempre con noi, ma soprattutto sarai sempre nei nostri cuori". A margine del funerale, un dirigente del Napoli ha reso noto che per il posticipo di domenica sera col Verona, inoltre prima della gara al Maradona si osserverà un minuto di silenzio. Lo riporta Sportmediaset.