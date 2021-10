L'unica cessione (già) certa della prossima estate

Sette giocatori del Napoli hanno il contratto in scadenza: Insigne, Mertens, Ospina, Ghoulam, Juan Jesus, Malcuit, Anguissa (scade perché è in prestito, se viene riscattato il discorso cambia). Di questi sette giocatori, solo uno è certo di andare via: Kevin Malcuit. Difficile che la società possa decidere di rinnovargli il contratto, l'ex Lille ha deluso le aspettative e sarà libero da gennaio di accordarsi con altre società. Per tutti gli altri, ogni ipotesi può essere quella valida. Mertens, ad esempio, saluterà quasi certamente, così come Ghoulam, ma per entrambi una porticina aperta sul futuro resta. Per Malcuit, invece, no.